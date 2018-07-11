أبرز المرشحين لخلافة رونالدو في الريال

رشحت التوقعات عددا من أبرز اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية للمونديال بروسيا لسد الفجوة الناشئة عن رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع (سكور دوت كوم) الرياضي المتخصص أن فلورينتينو بيريز رئيس فريق ريال مدريد ليس غريبا عليه اجتذاب نجوم الصف الأول من اللاعبين الدوليين الكبار لصفوف نادي العاصمة الإسبانية.

وأضاف أن أبرز النجوم العالميين المرشحين لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد هم: البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، والبلجيكي إدين هازارد، والبريطاني هاري كين، وكلهم من نجوم النسخة الحالية في كأس العالم في روسيا.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت طوال الفترة الماضية اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانتقال لصفوف يوفنتوس (السيدة العجوز) مقابل 100-مليون يورو ومنحه راتباً سنوياً يبلغ 30 مليون يورو.

وحسب التقارير أيضًا، فإن سبب تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة يرجع إلى المفاوضات بين كل من يوفنتوس ورونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز وأيضًا إدارة ريال مدريد، وبعد الوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف حدد يوفنتوس يوم غد الخميس للإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وكانت عدة صحف انجليزية قد كشفت النقاب الأسبوع الماضي عن قيام نادي يوفنتوس بتحديد الخميس 12 يوليو 2018 من أجل الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه في صفقة ينتظرها الكثيرون حول العالم.

ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوربا مع العملاق الإسباني.