رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في عام 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني (106 ملايين و270 ألف دولار).

ورونالدو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوربا مع النادي الملكي.

وقال ريال مدريد بطل أوربا "بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة وملهما للأجيال المقيلة" مضيفا أن رونالدو هو من طلب الانتقال.

وتابع "سيظل ريال مدريد بيتا لرونالدو".

وقال نادي يوفنتوس الإيطالي:" توصلنا إلى إتفاق مع ريال مدريد لضم رونالدو مقابل 100 مليون يورو سيتم سدادها على دفعتين".

وأضاف أن مدة العقد أربع سنوات وسينتهي في 30 يونيو/حزيران 2022.

وسجل الدولي البرتغالي هدفين أمام يوفنتوس في انتصار ريال 4-1 في نهائي دوري الأبطال 2017 وأحرز هذا الموسم هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة في مرمى الفريق الإيطالي في انتصار 3-صفر في ذهاب دور الثمانية في تورينو لتقف جماهير يوفنتوس في الملعب وتصفق له.

وسجل اللاعب البرتغالي (33 عاما) هدفا من ركلة جزاء في مباراة الإياب ليطيح بالفريق الإيطالي بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس الذي هيمن على لقب الدوري الإيطالي منذ 2012 لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوربا منذ عام 1996.

كما يمنح هذا الانتقال الدوري الإيطالي دفعة قوية أمام نظيره الإسباني الذي فقد الآن اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين خلال عام بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس آب الماضي.