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برشلونة يضم لاعبا برازيليا بـ 400 مليون يورو شرط جزائي

10/7/2018

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه أنهى إجراءات ضم لاعب الوسط البرازيلي ارتور ميلو من جريميو لمدة ستة مواسم بعدما توصلا لاتفاق في مارس آذار الماضي.

وأشار بطل اسبانيا في بيان بموقعه على الإنترنت، الإثنين، إلى أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما انضم مقابل 31 مليون يورو (36.4 مليون دولار) بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو تدفع تحت بنود أخرى.

وأضاف البيان أن "اللاعب سيوقع عقدا مع النادي لمدة ستة مواسم تنتهي في 2023-2024".

وقال برشلونة أيضا إن قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 400 مليون يورو في خطوة للحيلولة دون تكرار ما حدث مع نيمار الذي ضمه باريس سان جيرمان من العملاق الكتالوني عندما دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في يوليو تموز 2017.

وقاد ارتور جريميو للفوز بكأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية العام الماضي وضمه برشلونة لتعويض رحيل اندريس انيستا ومواطنه باولينيو.

وأنهى انيستا مسيرة استمرت 16 عاما مع برشلونة في مايو آيار وسينتقل إلى فيسل كوبي الياباني بينما عاد باولينيو إلى قوانغتشو ايفرجراند الصيني على سبيل الإعارة.

ويأتي التعاقد مع ارتور أيضا بسبب تعرض كارليس الينا لاعب الوسط لإصابة خطيرة في الركبة في آخر مباراة للفريق الثاني في الموسم المنصرم.

المصدر : رويترز
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