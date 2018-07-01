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ماسكيرانو: حان وقت الوداع وأنا الآن مجرد مشجع

ماسكيرانو يحي المشجعين بعد خسارة الأرجنتين أمام فرنسا
ماسكيرانو يحي المشجعين بعد خسارة الأرجنتين أمام فرنسا
1/7/2018

أعلن خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي.

إعلان ماسكيرانو جاء عقب خسارة الأرجنتين 3 / 4 أمام المنتخب الفرنسي في دور الستة عشر بكأس العالم (السبت).      

وقال صاحب الـ 34 ربيعا لتليفزيون بلاده والدموع في عينيه: "حان الوقت للوداع، أنا الآن مجرد مشجع أرجنتيني آخر".     

ولعب ماسكيرانو 147 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وكانت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي هي المباراة رقم 20 له في أربع مشاركات ببطولات كأس العالم.      

ورحل ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة السابق، بعد فشل جديد في محاولة الفوز بكأس العالم في حقبة ليونيل ميسي.       

وقال ماسكيرانو:"هذه القصة انتهت. لقد قدمنا ما في وسعنا حتى النهاية".       

وتخطى ماسكيرانو الرقم القياسي المسجل باسم خافيير زانيتي، الذي خاض 142 مباراة دولية، قبل بدء نهائيات كأس العالم. 

المصدر : الألمانية
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