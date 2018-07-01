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"فيفا" يفرض غرامة 65 ألف دولار على المغرب

نور الدين أمرابط (وسط) أثناء مباراة المغرب مع إسبانيا
نور الدين أمرابط (وسط) أثناء مباراة المغرب مع إسبانيا
1/7/2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على المغرب لاعتراض لاعب من المنتخب على تقنية الفيديو خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في كأس العالم بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

ووفقًا لبيان من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الأحد، "تم فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف فرنك سويسري (بما يعادل 65 ألف و600 دولار) على المغرب لقيام لاعبه نور الدين أمرابط بانتقاد تقنية الفيديو".

وعقب نهاية المباراة أظهرت الكاميرا أمرابط وهو يوجه كلمات إلى الجماهير قائلا إن تقنية الفيديو عبارة عن "هراء"، في إشارة إلى عدم رضاه عن القرارات التي اتخذها الحكام بحق المغرب خلال مشواره بمونديال روسيا.

وأضاف البيان "شملت الغرامة المالية أيضًا اقتحام ستة من أعضاء الجهاز الفني للمغرب ملعب المباراة فور نهايتها، بالإضافة إلى أحداث شغب جماهيري".

واتفق لاعبو المغرب على أن التقنية وقفت ضدهم منذ انطلاق العرس العالمي حتى التعادل مع إسبانيا، وقال الحارس منير المحمدي "اعتادت تقنية الفيديو على الوقوف ضدنا، ولم تكن الكرة عادلة معنا، فقد كنا الأفضل طوال شوطي المباراة أمام إسبانيا".

وأكد أشرف حكيمي أن تقنية الفيديو لم تستخدم لصالح المغرب واستخدمت ضده في سيناريو تكرر خلال مباريات أسود الأطلس في المونديال.

وودّعت المغرب المونديال بتذيلها المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث تصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، ثم إيران برصيد 4 نقاط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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