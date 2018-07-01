البث الحي
رياضة

راموس: الخروج من المونديال أصعب لحظات حياتي

سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني
سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني
1/7/2018

قال سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني، الأحد، إن خروج بلاده من مونديال روسيا لكرة القدم من ثمن النهائي من أصعب لحظات حياته.

جاءت تصريحات راموس التليفزيونية بعد هزيمة إسبانيا من روسيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأكد راموس "أعتقد أنها من أصعب لحظات حياتي، لقد ودعنا المونديال، ولكن أشعر بالفخر لأننا كإسبان فعلنا كل شيء للفوز في هذه المباراة أمام روسيا صاحبة الأرض".

وأضاف، "سيطرنا على مجريات اللعب، ووصلنا أكثر من مرة لمرماهم وشكلنا خطورة كبيرة، كانت لدينا العديد من الفرص، في النهاية خسرنا بركلات الترجيح، إن الأمور كانت صعبة للغاية في هذا المونديال".

وللمرة الأولى تلقت إسبانيا هزيمة من روسيا في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما طوال الفترة الماضية.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)