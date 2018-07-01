راموس: الخروج من المونديال أصعب لحظات حياتي

قال سيرخيو راموس قائد المنتخب الإسباني، الأحد، إن خروج بلاده من مونديال روسيا لكرة القدم من ثمن النهائي من أصعب لحظات حياته.

جاءت تصريحات راموس التليفزيونية بعد هزيمة إسبانيا من روسيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأكد راموس "أعتقد أنها من أصعب لحظات حياتي، لقد ودعنا المونديال، ولكن أشعر بالفخر لأننا كإسبان فعلنا كل شيء للفوز في هذه المباراة أمام روسيا صاحبة الأرض".

وأضاف، "سيطرنا على مجريات اللعب، ووصلنا أكثر من مرة لمرماهم وشكلنا خطورة كبيرة، كانت لدينا العديد من الفرص، في النهاية خسرنا بركلات الترجيح، إن الأمور كانت صعبة للغاية في هذا المونديال".

وللمرة الأولى تلقت إسبانيا هزيمة من روسيا في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما طوال الفترة الماضية.