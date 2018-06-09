محمد صلاح يؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ وتماثله للشفاء

أعلن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي (السبت) أن حالته الصحية تتحسن على نحو ملحوظ، وفي طريقه للتماثل للشفاء.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الرئاسة مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، بحضور، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

واستقبل السيسي المنتخب الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم منذ 28 عاما، حيث كانت آخر مشاركة في البطولة التي أقيمت بإيطاليا عام 1990.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن السيسي "اطمأن على الحالة الصحية للاعب محمد صلاح"، قبل أن يؤكد صلاح له أن "حالته تتحسن على نحو ملحوظ، وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله".

وحسب البيان، دعا السيسي أفراد البعثة إلى بذل "أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير".

بدوره، قال وزير الشباب والرياضة المصري، خلال اللقاء، إن البعثة ستكون على مستوى المسؤولية، موضحاً أن وزارته على وشك الانتهاء من توفير ألف شاشة عرض في جميع أنحاء البلاد لتسهيل متابعة المباريات.

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، إن "الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود والرغبة القوية في إدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري"، وفق المصدر ذاته.

وتعرّض صلاح لإصابة في الكتف جعلته يغادر نهائي دوري أبطال أوربا من الشوط الأول.

وتشير التقارير الطبية إلى إمكانية لحاقه مبدئيًا بمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالمونديال، إلا أن هناك تقارير مصرية تشير إلى كونه قادر على المشاركة من الجولة الأولى، وسط تعويل جماهيري كبير عليه.

ولقاء السيسي بالمنتخب الوطني، يعد الأول في ولايته الثانية، وسبقه لقاءان في ولايته الأولى (2014 – 2018) حيث التقى به في أكتوبر/ تشرين أول 2017 عقب التأهل للمونديال، واستقبله في فبراير/ شباط من العام ذاته، عقب حصول المنتخب على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالغابون.

ويلعب منتخب الفراعنة في المجموعة الأولي بالمونديال الذي (ينطلق الخميس المقبل) بجانب أوروغواي والسعودية وروسيا، ويسافر غداً الأحد إلى موسكو، استعداداً لأولى مبارياته مع أوروغواي الجمعة.