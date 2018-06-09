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شاهد: السعودية تخسر أمام ألمانيا في آخر مبارياتها الودية

8/6/2018

خسر المنتخب السعودي آخر مبارياته الودية أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 قبل مواجهة روسيا في افتتاح كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

وتأخرت السعودية بعد ثماني دقائق من البداية بهدف تيمو فيرنر بعد تمريرة عرضية من ماركو ريوس تابعها فيرنر من مدى قريب في العارضة قبل أن تسقط الكرة في مرمى عبد الله المعيوف حارس السعودية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أرسل فيرنر تمريرة عرضية ارتطمت في عمر هوساوي مدافع السعودية وسكنت شباك زميله المعيوف.

وزادت الفعالية السعودية في الشوط الثاني وأهدر البديل محمد السهلاوي فرصة بتسديدة من وسط الملعب عندما قطع الكرة ولمح الحارس البديل مارك-أندريه تير شتيغن متقدما من مرماه لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وقلص تيسير الجاسم الفارق عندما سقط داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع سامي خضيرة لينفذ السهلاوي ركلة جزاء تصدى لها تير شتيغن حارس برشلونة. لكن الجاسم تابعها في المرمى قبل النهاية بست دقائق.

وخسرت السعودية، التي تخوض كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006، 3-صفر أمام بيرو يوم الأحد الماضي و2-1 أمام إيطاليا أواخر الشهر الماضي.

المصدر : رويترز + مواقع فرنسية
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