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ليفربول يعلن رحيل اثنين من لاعبيه

فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم
فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم
8/6/2018

أكد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم (الجمعة) رحيل اثنين من لاعبيه.

واللاعبان هما: لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، والمدافع البعيد عن دائرة الاختيار جون فلاناجان.

وينتهي عقد اللاعبين الصيف الحالي.

ومن المتوقع تعاقد تشان، الذي انضم لليفربول من باير ليفركوزن في 2014، مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 24 عاما في مباراته الـ 167 والأخيرة له مع ليفربول في الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا الشهر الماضي، لكنه غاب عن تشكيل ألمانيا في نهائيات كأس العالم الشهر الحالي في روسيا.

وأعلن ليفربول بالفعل التعاقد مع البرازيلي فابينيو من موناكو في صفقة قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 40 مليون جنيه استرليني (54 مليون دولار).

وشارك فلاناجان (25 عاما) خريج أكاديمية النادي في 51 مباراة مع الفريق الأول، لكن آخر مباراة شارك فيها كانت في الخسارة في كأس رابطة الأندية أمام ليستر سيتي في سبتمبر/أيلول 2017.

وشارك اللاعب مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية واحدة وخاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة في بولتون وأندررز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

المصدر : رويترز
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