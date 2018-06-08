البث الحي
رياضة

شاهد: مشجع ألماني يتوجه لكأس العالم على جرّار زراعي

7/6/2018

بينما يستعد مشجعو كرة القدم حول العالم للذهاب إلى روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، فإن كلا منهم يخوض تجربة مختلفة.

المشجع الألماني هوبولت ويرث (70 عاما) اختار الذهاب للبطولة العالمية من ألمانيا على متن جرار زراعي من طراز "لانز بولدوغ" يعود تاريخ تصنيعه إلى ستينيات القرن الماضي، وبسرعة 20 كيلومترا فقط في الساعة.

وقال ويرث، الذي اصطحب معه في الرحلة كلبه هيكس، إن الممتع في الرحلة هو التواصل مع الناس والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية للريف في وسط أوربا، وهو أمر لن توفره له رحلة الطيران.

وقال ويرث إنه يخطط للوصول إلى موسكو قبيل أول مباراة لألمانيا في البطولة ضد المكسيك في 17 يونيو/حزيران الجاري.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)