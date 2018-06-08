شاهد: مشجع ألماني يتوجه لكأس العالم على جرّار زراعي

بينما يستعد مشجعو كرة القدم حول العالم للذهاب إلى روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، فإن كلا منهم يخوض تجربة مختلفة.

المشجع الألماني هوبولت ويرث (70 عاما) اختار الذهاب للبطولة العالمية من ألمانيا على متن جرار زراعي من طراز "لانز بولدوغ" يعود تاريخ تصنيعه إلى ستينيات القرن الماضي، وبسرعة 20 كيلومترا فقط في الساعة.

وقال ويرث، الذي اصطحب معه في الرحلة كلبه هيكس، إن الممتع في الرحلة هو التواصل مع الناس والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية للريف في وسط أوربا، وهو أمر لن توفره له رحلة الطيران.

وقال ويرث إنه يخطط للوصول إلى موسكو قبيل أول مباراة لألمانيا في البطولة ضد المكسيك في 17 يونيو/حزيران الجاري.