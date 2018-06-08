إبراهيموفيتش يتحدث عن سبب استبعاده من المونديال

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن السبب الذي يعتقد أنه أدى إلى استبعاده من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا الأسبوع المقبل.

وقال إبراهيموفيتش المحترف في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، إن إعلام بلاده هو السبب وراء استبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أكد إبراهيموفيتش "عقلية الإعلام السويدي حرمتني من المشاركة في المونديال بعدما أعلنت الاعتزال الدولي ثم تراجعت في القرار".

وأضاف "تمكنت من تحقيق العديد من البطولات والألقاب خلال مشواري الاحترافي في أوربا، وأعتقد أن كأس العالم سيشهد تواجد جميع النجوم باستثناء إبراهيموفيتش".

وشهدت قائمة السويد المشاركة في العرس العالمي غياب زلاتان إبراهيموفيتش حيث استقر الجهاز الفني على العناصر التي تمثل الفريق بالمونديال.

وغاب إبراهيموفيتش عن القائمة بعد اعتزاله دوليًا منذ عامين، ليتراجع بعدها ويبدي رغبته في تمثيل منتخب بلاده بالمونديال إلا أن الاتحاد السويدي نفى التكهنات.

وتلعب السويد في المجموعة السادسة بجانب ألمانيا (حامل اللقب) والمكسيك وكوريا الجنوبية.