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مدرب أجنبي يفاجئ الأهلي بطل مصر بالاعتذار رغم توقيع العقد

النادي الأهلي المصري
النادي الأهلي المصري
7/6/2018

قال الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد بالفعل مع مدرب أجنبي، دون الكشف عن اسمه، لكن المدرب اعتذر عن عدم استكمال التعاقد لأسباب شخصية.

وكان من المنتظر أن يعلن الأهلي (الخميس) اسم خليفة المدرب حسام البدري، الذي استقال الشهر الماضي، لكنه أجل الاعلان بعد اعتذار مدرب "رغم توقيع عقد معه".

وصرح محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، لموقع النادي على الانترنت: "توصلت لجنة الكرة لاتفاق نهائي مع أحد المدربين المرشحين وبالفعل تم التعاقد معه وارسال تذاكر السفر الخاصة به للحضور للقاهرة صباح اليوم لكن اللجنة تفاجأت باتصال من المدرب المرشح يعتذر فيه عن عدم تفعيل العقد لظروف أسرية".

وأضاف فضل: "تم توقيع العقد في ظل ترحيب كامل من النادي والمدرب الأجنبي ثم جاء اتصال هاتفي ورسالة نصية من المدرب للاعتذار".

وأشارت تكهنات صحفية إلى أن الأهلي كان قريبا من تعيين البرتغالي جوزيه غوميز (47 عاما) مدرب الأهلي والتعاون السعوديين وبني ياس الإماراتي سابقا.

وجاء اعتذار المدرب الجديد بعد أيام من إخفاق الأهلي في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الشهر الماضي بسبب تدخل وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، الذي كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للنادي.

وقال الشيخ في تصريحات لقناة رياضية سعودية إنه تدخل لصالح تعاقد دياز مع اتحاد جدة السعودي بدلا من الأهلي المصري لأن "الفرق السعودية أولى".

وتسببت تصريحات آل الشيخ في غضب واسع بين مشجعي النادي الأهلي، الذين انتقدوا تدخله في إدارة النادي الأهلي بهذه الطريقة، كما دشن مغردون هاشتاج #تركي_برا_الأهلي ما دفع الوزير السعودي إلى الاعتذار عن الرئاسة الشرفية للنادي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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