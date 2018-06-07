قطة تغرم ناديا تركيا 34 ألف يورو

عاقب الاتحاد الأوربي لكرة القدم نادي بشيكتاش التركي بغرامة قدرها 34 ألف يورو بعدما تسللت قطة إلى أرض الملعب خلال مباراته ضد بايرن ميونيخ في دور 16 لدوري أبطال أوربا في مارس/آذار.

* الاتحاد الأوربي أدان بشيكتاش "بالقصور في التنظيم" بعدما اضطر الحكم مايكل أوليفر لإيقاف اللعب في الشوط الثاني أمام بايرن عندما تجاوزت قطة الأمن ونزلت أرض الملعب.

*الاتحاد الأوربي لكرة القدم قال في بيان إن بشيكتاش عوقب أيضا بسبب إلقاء مشجعيه مقذوفات وإعاقة الحركة على السلالم في استاد فودافون بارك في إسطنبول.

*فاز بايرن بطل ألمانيا 3-1 ليتأهل لدور الثمانية عقب تفوقه 8-1 في النتيجة الإجمالية.