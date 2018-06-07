الفيفا: روسيا مستعدة للترحيب بالعالم

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن روسيا "مستعدة بنسبة مئة في المئة" لاستضافة نهائيات كأس العالم قبل أسبوع على انطلاق النهائيات.

*تستضيف روسيا البطولة من 14 يونيو/حزيران الجاري وحتى 15 يوليو/ تموز المقبل في 12 استادا تنتشر في عدة مدن مثل موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.

*إنفانتيو يقول إن العالم بأسره سيرى استعداد روسيا عند إطلاق البطولة بلقاء روسيا مع السعودية في استاد لوجينكي.

*واجهت روسيا حالة من التدقيق خلال فترة ما قبل البطولة بسبب موضوعات تشمل أمن الجماهير والفرق إضافة للعنصرية في المباريات.

* إنفانتينو: "لن أقول إنني قلق بسبب التمييز وحقوق الإنسان أو الأمن لكننا سنتعامل مع هذه الموضوعات بمنتهى الجدية وسنتخذ الإجراءات المناسبة".

*رئيس الفيفا: "لأول مرة نقوم بفحص أعمال البناء الخاصة بالاستادات ومواقع البناء لضمان أن أوضاع العمال ملائمة… وأن تقدما حقيقيا حدث بالفعل على صعيد حقوق الإنسان والطريقة التي نتعامل بها مع التساؤلات الخاصة بحقوق الإنسان".

*قدم رئيس الفيفا وعدا بتوفير "بيئة آمنة" للجماهير التي ستسافر لحضور النهائيات.