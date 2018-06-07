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إيرادات قياسية لبطولات الدوري الأوربية الخمس الكبرى

7/6/2018

قال تقرير أصدرته ديلويت إن بطولات الدوري الأوربية الخمس الكبرى لكرة القدم حققت إيرادات قياسية في موسم 2016-2017 نتيجة ترتيبات حقوق البث الجديدة.

*بلغت الإيرادات المجمعة لبطولات الدوري الخمس الكبرى في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 12.6 مليار جنيه استرليني (16.91 مليار دولار) بزيادة قدرها 9% عن السنة السابقة.

* دان جونز الشريك في مجموعة سبورتس بيزنس في ديلويت: "النتائج المالية لموسم 2016-2017 كانت الأفضل على الإطلاق".

* المراجعة السنوية رقم 27 لماليات كرة القدم أشارت إلى أن نمو كرة القدم الأوربية كان في الأساس بسبب العقود المعدلة لحقوق البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى في إسبانيا وفرنسا.

*قيمة سوق كرة القدم الأوربية تبلغ 21.9 مليار جنيه استرليني يتقدمها الدوري الإنجليزي الممتاز.

* إيرادات الأندية في الدوري الإنجليزي زادت بنسبة 25 % لتصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني بفضل عقد حقوق البث التلفزيوني المحلي وقيمته 5.1 مليار جنيه استرليني لمدة ثلاث سنوات والذي تم توقيعه في 2015.

* ديلويت: لأول مرة لم يتكبد أي ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر تشغيل، بينما انخفضت نسبة الأجور إلى الإيرادات إلى 55% وهو أقل مستوى لها منذ موسم 1997-1998.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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