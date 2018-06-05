حارس مرمى ليفربول تعرض لارتجاج في المخ بنهائي دوري الأبطال

قال طبيبان أمريكيان إن لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول، عانى من ارتجاج في المخ في المباراة ربما يكون قد أثر على أدائه خلال نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم الشهر الماضي.

ووُجه اللوم إلى كاريوس بسبب خطأين جسيمين تسببا في تسجيل هدفين في شباكه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول 3-1 أمام ريال مدريد في 26 مايو/أيار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبعد المباراة بخمسة أيام أرسل النادي الانجليزي حارس مرماه لإجراء فحوصات في الولايات المتحدة.

وأوضح الطبيبان روس زافونتي ولينور هيرجت في بيان نشره مستشفى ماساتشوستس العام "بعد مراجعة دقيقة لشريط المباراة والأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطبي بما في ذلك التقرير الحالي الذي تضمن وصف الأعراض والفحص البدني والقياسات الموضوعية توصلنا إلى أن السيد كاريوس عانى من ارتجاج في المخ خلال المباراة".

ولم يوضح الطبيبان سبب هذا الارتجاج أو توقيت حدوثه رغم أن لقطات تلفزيونية أظهرت تدخلا بين سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، وكاريوس في بداية الشوط الثاني.

بعدها بقليل أخطأ كاريوس في كرة قطعها كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ليمنح التقدم للفريق الإسباني.

وأحرز إاريث بيل هدفا ثانيا لا يمكن التصدي له قبل أن يضيف المهاجم الويلزي هدفا ثالثا من تسديدة من مسافة بعيدة فشل كاريوس في التعامل معها بغرابة.

واعتذر كاريوس لجمهور ليفربول بسبب أخطائه لكنه تلقى سيلا من الانتقادات والإهانات عبر الإنترنت.

وقال الطبيبان إن حالة الحارس البالغ من العمر 24 عاما تحسنت منذ حدوث الواقعة.

وأضافا: "نتوقع استمرار تحسن حالته مع الحرص على اتباع البرنامج العلاجي. أكدنا على ضرورة الالتزام بالحيطة والحذر لضمان عودته لممارسة أنشطته بشكل كامل".