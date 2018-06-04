البث الحي
رياضة

ميسي وأغويرو وهيغواين في القائمة النهائية لـ"التانغو" بالمونديال

المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (وسط) مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إلى اليسار) وأغويرو
المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (وسط) مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إلى اليسار) وأغويرو
4/6/2018

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني (الاثنين) القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، وغونزالو هيغواين مهاجم يوفينتوس الإيطالي، وسيرغيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، ضمت القائمة ناهويل غوزمان، وفرانكو أرماني وويلفريدو كاباييرو.

وفي الدفاع: غابريل ميركادو ونيكولاس تاجليافيكو وكريستيان أنسالدي وفيديريكو فازيو وماركوس أكونيا وخافيير ماسكيرانو وماركوس روخو ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو.

وفي خط الوسط: إيفر بانيغا وأنخيل دي ماريا وماكسيميليانو ميزا ومانويل لانزيني وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان بافون ولوكاس بيغليا.

وفي الهجوم: هيغواين وميسي وأغويرو وباولو ديبالا.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)