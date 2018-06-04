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الإعلان عن التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في المونديال

هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
4/6/2018

أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر تشكيلة من 23 لاعبا اليوم الاثنين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر.

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروجواي يوم 15يونيو حزيران قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض والسعودية.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه لإصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوربا الشهر الماضي ووسط تكهنات حول موعد عودته.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا) عمر جابر (لوس أنجلوس) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويجان) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي).

المصدر : رويترز
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