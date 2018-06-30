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شاهد: فرنسا تطيح بالأرجنتين من دور 16 في لقاء مثير

30/6/2018

سجل الصاعد كيليان مبابي هدفين خلال أربع دقائق ليقود فرنسا للفوز 4-3 على الأرجنتين والتأهل لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم بينما ودع ليونيل ميسي البطولة اليوم (السبت).

وأحرز اللاعب الموهوب فائق السرعة البالغ عمره 19 عاما الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 64 ثم أكمل الرباعية بعدها بأربع دقائق معوضا تأخر فريقه 2-1 لتنتظر فرنسا مواجهة منتخب أورغواي أو البرتغال اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

ورغم أن مبابي كان اللاعب الأكثر تأثيرا في اللقاء سجل مواطنه بنجامين بافارد والأرجنتيني أنخيل دي ماريا أجمل هدفين من تسديدتين رائعين من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مبابي أول لاعب صاعد يسجل ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ أسطورة البرازيل بيليه عندما سجل هدفين في نهائي 1958 وتسبب اللاعب الفرنسي في عدم وصول الأرجنتين لدور الثمانية لأول مرة منذ 2002.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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