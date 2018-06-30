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شاهد: ثنائية كافاني الرائعة تقود أورغواي لهزيمة البرتغال

مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك البرتغال
مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك البرتغال
30/6/2018

أحرز إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي هدفا في كل شوط ليقود بلاده (السبت) إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-1 على البرتغال بطلة أوربا في دور الستة عشر.

وضربت أوروغواي موعدا مع فرنسا في دور الثمانية (الجمعة) المقبل، وأرسلت كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العام الماضي خارج البطولة.

ووضع كافاني أوروغواي في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية عندما تخلص من الرقابة ليحول تمريرة زميله لويس سواريز العرضية بضربة رأس في المرمى.

وأحرز بيبي هدف التعادل للبرتغال، وهو أول هدف يسكن مرمى أوروغواي في البطولة، من ضربة رأس في الدقيقة 55.

لكن أوروغواي استعادت تفوقها بعدها بسبع دقائق عندما مرر ناهيتان نانديز إلى كافاني الذي سدد مباشرة في مرمى روي باتريسيو حارس البرتغال من عند حافة منطقة الجزاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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