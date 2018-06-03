كأس العالم 1998 و 2014.. الأغزر تهديفيًا

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم على مدار تاريخها منذ انطلاقها عام 1930 حتى النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2014 تسجيل 2379 هدفًا.

وتعد بطولتا كأس العالم اللتين أقيمتا في فرنسا عام 1998 والبرازيل عام 2014 الأكثر غزارة في التهديف حيث وصل إجمالي الأهداف المسجلة في كل منهما إلى 171.

أما أقل بطولات كأس العالم تهديفًا عبر التاريخ فهما نسختا 1930 و1934 بإجمالي 70 هدفًا لكل منهما.

وكانت البداية العالمية عام 1930 في أوروغواي حيث تم إحراز 70 هدفًا، وهو الرصيد نفسه من الأهداف التي تم تسجيله في النسخة التالية عام 1934.

وازدادت الغلة التهديفية في مونديال 1938 الذي شهد إحراز 84 هدفًا، فيما تم تسجيل 88 هدفًا في كأس العالم 1950.

وتخطت بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 1954 حاجز المئة هدف، حيث وصل إجمالي الأهداف المسجلة في ذلك المونديال إلى 140.

بعدها انخفض المعدل التهديفي، بإحراز 126 هدفًا في مونديال 1958، وأحرزت المنتخبات المشاركة في البطولة 89 هدفًا في نسختي 1962 و1966.

وفي بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 1970، أحرز لاعبو المنتخبات المشاركة 95 هدفًا، لتزداد الأهداف في النسخة التالية عام 1974 بفارق هدفين.

وفي بطولة كأس العالم عام 1978 أحرز اللاعبون 102 من الأهداف، ثم ازدادت الحصيلة التهديفية في مونديال 1982 بإجمالي 146 هدفا.

وجاء مونديال 1986 ليشهد تسجيل 132 هدفًا، يليه بطولة كأس العالم عام 1990 التي شهدت إحراز 115 هدفًا، وفي كأس العالم عام 1994 أحرز لاعبو المنتخبات المشاركة 141هدفًا.

وحطم مونديال 1998 في فرنسا الأرقام، بتسجيل 171 هدفًا وهو رقم لم تحققه أية نسخة سابقة من بطولات كأس العالم.

وجاء مونديال 2002 ليتم إحراز 161 هدفًا، بينما انخفض معدل التهديف في نسخة 2006 بإحراز 147 هدفًا.

أما مونديال جنوب إفريقيا 2010 فقد شهد تسجيل 145 هدفًا، وعادلت بطولة كأس العالم بالبرازيل 2014 عدد الأهداف المسجلة في نسخة فرنسا عام 1998 بإجمالي 171 هدفًا.