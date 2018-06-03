البث الحي
رياضة

شاهد: رائدا فضاء روسيان يلعبان في الفضاء بـ"كرة المونديال"

3/6/2018

قام رواد فضاء روس باللعب بالكرة الرسمية لنهائيات كاس العالم 2018 لكرة القدم، وسط انعدام الجاذبية الأرضية في محطة الفضاء الدولية.

وفي فيديو بثته محطة الفضاء الدولية ظهر رائدا الفضاء الروسيان أوليغ آرتيميف وآنتون شكابليروف، وهما يلعبان كرة القدم أمام العلم الروسي، ويرتديان قمصين رياضيين عليهما شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز من عام 2018.

ووسط انعدام الجاذبية الأرضية، أدى رائدا الفضاء ركلات تمريرية بينهما بكرة قدم من نوع أديداس "Telstar 18"، وهي من نفس نوع وقياس الكرة الرسمية التي ستفتتح المباراة الأولى لكأس العالم 2018.

وقاما الرائدان بحركات رشيقة في محاولة لالتقاط الكرة أحضرها أوليغ إلى المحطة الدولية في 24 مارس/أذار على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-08.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من رياضة

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)