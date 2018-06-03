شاهد: رائدا فضاء روسيان يلعبان في الفضاء بـ"كرة المونديال"

قام رواد فضاء روس باللعب بالكرة الرسمية لنهائيات كاس العالم 2018 لكرة القدم، وسط انعدام الجاذبية الأرضية في محطة الفضاء الدولية.

وفي فيديو بثته محطة الفضاء الدولية ظهر رائدا الفضاء الروسيان أوليغ آرتيميف وآنتون شكابليروف، وهما يلعبان كرة القدم أمام العلم الروسي، ويرتديان قمصين رياضيين عليهما شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز من عام 2018.

ووسط انعدام الجاذبية الأرضية، أدى رائدا الفضاء ركلات تمريرية بينهما بكرة قدم من نوع أديداس "Telstar 18"، وهي من نفس نوع وقياس الكرة الرسمية التي ستفتتح المباراة الأولى لكأس العالم 2018.

وقاما الرائدان بحركات رشيقة في محاولة لالتقاط الكرة أحضرها أوليغ إلى المحطة الدولية في 24 مارس/أذار على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-08.