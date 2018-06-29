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رياضة|مصر

وفاة لاعب مصري إثر أزمة قلبية خلال مباراة كرة قدم

اللاعب المصري محمد فاروق (بنزيمة) توفي إثر أزمة قلبية
اللاعب المصري محمد فاروق (بنزيمة) توفي إثر أزمة قلبية
29/6/2018

ذكرت وسائل إعلام مصرية (الجمعة) أن محمد فاروق (بنزيمة) لاعب الاتحاد السكندري السابق المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم توفي إثر أزمة قلبية.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" إن بنزيمة (32 عاما) وافته المنية خلال خوضه مباراة في الكرة الخماسية مع بعض أصدقائه في مسقط رأسه في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وبدأت مسيرة بنزيمة في نادي مغاغة في المنيا قبل الانتقال إلى مصر للمقاصة والاتحاد السكندري وحرس الحدود، وكان آخر فريق لعب له هو الشمس المنافس في الدرجة الثانية.

وكان بنزيمة في طريقه للانتقال إلى فريق سيدي سالم في كفر الشيخ المنافس أيضا في الدرجة الثانية.

المصدر : رويترز
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