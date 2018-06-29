شاهد: صبي فرنسي يسجل رقما قياسيا في عبور بحر الشمال

سجل صبي فرنسي عمره 12 عاما رقما قياسيا جديدا في عبور بحر الشمال مستخدما قاربا شراعيا لشخص واحد يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران.

وعبر الصبي توم غورون بحر الشمال في أقل من خمس عشرة ساعة.

وقطع غورون مسافة الرحلة، التي امتدت من جزيرة آيل أوف وايت بالمملكة المتحدة وحتى تشيربورغ في شمال فرنسا، وبلغ طولها 96.56 كيلومتر، في زمن قدره أربع عشرة ساعة وعشرون دقيقة، ما يعني أنه كان يقطع 4.19 ميل بحري أو نحو 7.76 كيلومتر في الساعة.

وبدأ غورون ركوب القوارب الشراعية في سن الثامنة وشارك في العديد من البطولات في فرنسا.