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رياضة|فرنسا

شاهد: صبي فرنسي يسجل رقما قياسيا في عبور بحر الشمال

29/6/2018

سجل صبي فرنسي عمره 12 عاما رقما قياسيا جديدا في عبور بحر الشمال مستخدما قاربا شراعيا لشخص واحد يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران.

وعبر الصبي توم غورون بحر الشمال في أقل من خمس عشرة ساعة.

وقطع غورون مسافة الرحلة، التي امتدت من جزيرة آيل أوف وايت بالمملكة المتحدة وحتى تشيربورغ في شمال فرنسا، وبلغ طولها 96.56 كيلومتر، في زمن قدره أربع عشرة ساعة وعشرون دقيقة، ما يعني أنه كان يقطع 4.19 ميل بحري أو نحو 7.76 كيلومتر في الساعة.

وبدأ غورون ركوب القوارب الشراعية في سن الثامنة وشارك في العديد من البطولات في فرنسا.

المصدر : رويترز
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