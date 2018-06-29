شاهد: جماهير مصرية تحتشد أمام منزل "صلاح" والأمن يتدخل

احتشد العشرات من الجماهير المصرية، أمام منزل لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، شرقي القاهرة، لمؤازرته بعد "تعثر" منتخب بلاده في المونديال.

ونقلت صحف محلية من بينها بوابة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، احتشاد عدد غفير من الجماهير المصرية أمام منزل صلاح، لالتقاط الصور التذكارية معه، عقب عودت بعثة المنتخب من مونديال روسيا، كما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للجماهير أثناء تجمعها أمام منزل صلاح.

وأظهرت الصور الملتقطة، خروج صلاح لمقابلة الجماهير، والتقاطه صور تذكارية مع من حضروا خصيصا لتحيته في منزله.

فيما انتقلت قوة أمنية، لتأمين صلاح ومنزله، بحسب المصادر ذاتها.

وعقب خروج منتخب بلاده، من كأس العالم خالي الوفاض، تعرض صلاح لحالة من الحزن كانت مثار جدل محلي.

يذكر أن منتخب مصر، ودّع بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته 3 مباريات أمام أوروغواي وروسيا والسعودية، وتذيله قائمة المجموعة، بإجمالي هدفين من إحراز محمد صلاح.

وأثار "الصفر المصري" في المونديال أجواء حزن كبيرة، ومطالبات بفتح تحقيق حول أسباب مستوى المشاركة بكأس العالم الذي تم بعد غياب 28 عامًا، منذ مشاركة 1990.