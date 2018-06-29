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شاهد: تونس تودع كأس العالم بالفوز 2-1 على بنما

28/6/2018

قاد وهبي الخزري المنتخب التونسي لتحقيق أول انتصار له في نهائيات كأس العالم للقدم خلال 40 عاما بالفوز 2-1 على منتخب بنما الذي يشارك في النهائيات لأول مرة.

وخاض الفريقان المباراة من أجل إثبات الذات، وبدأ مدافع تونس ياسين مرياح التسجيل بالخطأ في مرماه، بعد أن غيرت الكرة اتجاهها بشكل كبير إثر تسديدة خوسيه لويس رودريغيز جناح بنما في الدقيقة 33.

وانقض فخر الدين بن يوسف على التمريرة الخزري العرضية في الدقيقة 51 ليعادل نتيجة المباراة، قبل أن ينتزع الخزري التقدم لتونس عقب 66 دقيقة من اللقاء بعد أن وضع الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من الحدادي.

وكانت تونس أول منتخب افريقي يفوز في نهائيات كأس العالم بتغلبها على المكسيك 3-1 في نسخة 1978 بالأرجنتين، لكنها تعادلت أربع مرات منذ ذلك الوقت وخسرت في تسع مباريات بما في ذلك الخسارة أمام إنجلترا 2-1 ثم الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا 5-2.

وبالرغم من الفوز خرجت تونس من النهائيات بصحبة بنما، فيما تأهل منتخبا بلجيكا وإنجلترا عن المجموعة.

المصدر : رويترز
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