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شاهد: سويسرا تتأهل لدور 16 في كأس العالم بعد التعادل مع كوستاريكا

27/6/2018

تعادلت كوستاريكا مع سويسرا في مباراة مثيرة بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم في روسيا، لتتأهل سويسرا لمواجهة السويد في دور الستة عشر.

وقبل المباراة، كانت كوستاريكا لا تزال الفريق الوحيد الذي لم يسجل بعد في النهائيات.

وتقدمت سويسرا في الدقيقة 31 حين قابل بليريم جمايلي رأسية زميله بريل إمبولو بتسديدة قوية من مدى قريب في شباك كيلور نافاس.

ورد إطار المرمى فرصتين مؤكدتين لكوستاريكا في أول 15 دقيقة من المباراة التي أقيمت بملعب نيجني نوفغورود على ضفاف نهر الفولغا.

لكنها سجلت أخيرا أول أهدافها بضربة رأس من قلب الدفاع كيندال واستون من ركلة ركنية في الدقيقة 56.

وتقدمت سويسرا مجددا في الدقيقة 88 بتسديدة البديل يوسيب درميتش قبل أن يسجل برايان رويز هدف التعادل لكوستاريكا في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء سددها رويز في العارضة قبل أن تصطدم بجسد الحارس يان زومر وتدخل المرمى.

وبين الهدفين اللذين جاءا في الأنفاس الأخيرة للقاء، كادت كوستاريكا تحصل على ركلة جزاء أخرى قبل أن يلغيها الحكم بداعي التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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