شاهد: رد قاس من رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين على آل الشيخ

رفض عدنان بن مراد، رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين، التصريحات التي أدلى بها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بحق المعلقين عصام الشوالي وهشام الخلصي.

وقال بن مراد إن فيديو آل الشيخ لا أخلاقي ومسيء من مسؤول في كرة القدم السعودية.

وأضاف بن مراد في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجها حديثه لآل الشيخ " لابد أن تعتذر، وليس من حقك نعت الزملاء بهذه الأوصاف.. لن أهبط لمستوى الذي تحدثت به، ونحن في تونس مستوانا أرفع من الشيء هذا".

وقالت جمعية الصحفيين التونسيين في بيان إنها " تعبر عن استنكارها ورفضها القاطع للنعوت النابية الصادرة من المدعو تركي آل الشيخ تجاه الزميلين هشام الخلصي وعصام الشوالي وتطالبه بالاعتذار الفوري لهما".

وأضاف البيان " كما تتعهد الجمعية بمتابعة الشخص المذكور أعلاه أمام المحاكم التونسية والدولية وتعبر عن مساندتها للزملاء الصحفيين في قناة بي إن سبورت التي تعد منارة إعلامية تشغل العديد من الكفاءات التونسية والعربية".

وتابع البيان " كما تؤكد الجمعية عن مساندتها لكل المنابر الإعلامية الرياضية الحرة في كامل الوطن العربي التي تتميز بالحياد واحترام قواعد العمل الإعلامي".

وكان آل الشيخ قد وجه إساءات وسباب للمعلقين التونسيين ولقناة بن إن سبورت في تسجيل مصور بعد المباراة التي جمعت الفريقين السعودي والمصري في كأس العالم بروسيا.