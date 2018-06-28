شاهد: اللعب النظيف يقود اليابان إلى دور 16 رغم الخسارة من بولندا

أصبحت اليابان الفريق الآسيوي الوحيد الذي يتأهل إلى دور 16 في كأس العالم للقدم رغم خسارتها 1-صفر أمام بولندا، بفضل حصول لاعبيها على انذارات أقل من السنغال التي غادرت البطولة.

وكان الفريق الياباني بحاجة للتعادل لبلوغ أدوار خروج المغلوب عقب الفوز على كولومبيا ثم التعادل مع السنغال في أول مباراتين.

وتأهلت اليابان للدور الثاني بعد حصول لاعبيها على انذارات أقل من السنغال عقب تساويهما في رصيد النقاط وفارق الأهداف بعد خسارة الفريق الافريقي 1-صفر أمام كولومبيا.

وستلتقي اليابان في الدور المقبل مع إنجلترا أو بلجيكا.

وجاءت المباراة متواضعة في مجملها وتأثر اللاعبون بدرجة الحرارة المرتفعة لكن تغير الوضع في الدقيقة 59 عندما أرسل رافاو كورزافا ركلة حرة داخل منطقة الجزاء ليحولها يان بدناريك غير المراقب مباشرة بقدمه من مدى قريب في الشباك.

وبدا أن أكيرا نيشينو مدرب اليابان واثقا في تأهل فريقه للدور التالي حيث أجرى ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي واجهت السنغال في المباراة الماضية واستبعد لاعب الوسط تاكاشي إينوي الذي أشركه فيما بعد في الدقيقة 65.

وسعت بولندا للحفاظ على ماء وجهها عبر تحقيق الانتصار على اليابان ودفع مدربها آدم نافوكا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي على أمل إنهاء غيابه عن هز الشباك في روسيا.

وأثبت الفريق القادم من شرق أوربا أن هدفه الفوز لكن الحارس الياباني إيجي كاواشيما تألق وتصدى لمحاولة كميل جروشيتشكي من ضربة رأس قبل عبورها خط المرمى في الشوط الأول.

وخففت بولندا، التي بلغت دور الثمانية في بطولة أوروبا 2016 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام البرتغال التي توجب باللقب بعدها، من وطأة مسيرة حافلة بالإحباطات خلال البطولات الكبرى عقب انتصار اليوم.