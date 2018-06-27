البث الحي
رياضة

مارادونا يتعافى ويثير الجدل بإشارة "غير لائقة"

مارادونا احتفل بشكل صاخب بعد هدف ميسي الأول
مارادونا احتفل بشكل صاخب بعد هدف ميسي الأول
27/6/2018

عانى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا من هبوط في ضغط الدم أمس الثلاثاء بملعب مدينة سان بطرسبرغ، بعد فوز منتخب بلاده بصعوبة كبيرة على فريق نيجيريا.

وتعرض مارادونا لمشاكل في الوعي عقب فوز الأرجنتين على نيجيريا بشق الأنفس على نيجيريا وعبوره إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بهدف سجله اللاعب ماركوس روخوس في الدقيقة 86.. واضطر إلى الخروج من المدرجات بصحبة أحد أفراد الأمن ليتلقى رعاية طبية، حسبما أفاد موقع قناة "تي واي سي سبورتس" التليفزيونية الأرجنتينية.

 

وقالت "تي واي سي سبورتس" إن مارادونا تلقى رعاية طبية داخل إحدى القاعات الخاصة وتم قياس ضغط الدم الخاص به وتم فحصه من قبل الأطباء الذين كانوا حاضرين في المكان. 

وتابع مارادونا مباراة الأرجنتين أمام نيجيريا من داخل إحدى مقصورات ملعب سان بطرسبرغ ليساند منتخب بلاده بقيادة النجم ليونيل ميسي.

 

وقال مارادونا، (الأربعاء) إنه بخير بعدما بدا أنه يعاني من المرض خلال المباراة أمس الثلاثاء، لكنه أثار جدلا جديدا بسبب إشارة غير لائقة.

وكتب مارادونا البالغ عمره 57 عاما في حسابه على إنستغرام بعدما تلقى المساعدة للوقوف على قدميه والنهوض من مقعده عقب اللقاء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أني بخير وأني لم أذهب إلى المستشفى".

وأوضح مارادونا، الذي لفت الأنظار بتصرفاته خلال حضور مباريات الأرجنتين في كأس العالم بروسيا، أن طبيبا نصحه بين شوطي المباراة بالرحيل بعدما عانى من ألم في الرقبة وشعر أنه ربما يفقد وعيه.

وخلال اللقاء أثار مارادونا جدلا حيث احتفل بشكل صاخب عقب هدف ليونيل ميسي الأول ثم ظهر نائما في وقت لاحق..

 

لكن بعد هدف الانتصار لماركوس روخو في الدقيقة 86، وهو هدف التأهل لدور الستة عشر لكأس العالم، أشار بالإصبع الأوسط وباستخدام اليدين معا.

وخضع مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 1986، لبرنامج للتعافي من إدمان الكوكايين في الماضي.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)