شاهد: السويد تسحق المكسيك وتصعدان سويا لدور 16 في كأس العالم

سحقت السويد منافستها المكسيك 3-صفر ورغم ذلك تأهل الفريقان سويا إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء على حساب ألمانيا حاملة اللقب.

وتصدرت السويد المجموعة السادسة بفارق الأهداف بعد التساوي مع المكسيك برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا وكوريا الجنوبية بعد الخسارة المدوية لحاملة اللقب 2-صفر من المنتخب الآسيوي في نفس التوقيت.

وهيمنت السويد على الشوط الأول ثم تقدمت في الدقيقة 50 عندما أخفق فيكتور كلاسون في التعامل مع الكرة لكنها وصلت لحسن حظه إلى زميله لودفيج أوجستينسون الذي باغت الحارس جويرمو أوتشوا.

وبعد 12 دقيقة ضاعفت السويد التقدم عبر أندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها هيكتور مورينو ضد ماركوس بيرج ولم يلجأ الحكم لمراجعة الفيديو رغم اعتراضات لاعبي المكسيك.

واكتملت مأساة المكسيك عندما سجل إدسون ألفاريز الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74.

وقال أوجستينسون للصحفيين "حلمت بهذا الأمر. أقصى شيء جنوني كنت أتمناه هو التسجيل في كأس العالم".

وقال زميله جرانكفيست، الذي سجل أيضا من علامة الجزاء أمام كوريا الجنوبية، "يا له من أداء. كان من الممكن أن نفوز 5-صفر أو 6-صفر". وكانت المكسيك اليوم شبحا للفريق الذي هزم ألمانيا وكوريا الجنوبية ودخل دائرة المرشحين للوصول لأبعد نقطة بالبطولة.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة واحدة اليوم لضمان التأهل وبدت في طريقها لهذا الهدف عندما أنهت الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي المقابل بدا أن بإمكان السويد المضي قدما في البطولة رغم أنها عانت من ندرة الأهداف قبل انطلاقها ورفضت الاستعانة بنجمها الأبرز زلاتان إبراهيموفيتش في النهائيات.

وافتقدت السويد الدقة في اللمسة الأخيرة في أول 45 دقيقة وشكل الثنائي إميل فورزبيرغ وماركوس بيرغ تهديدا مستمرا على مرمى أوتشوا.

وبعد الاستراحة أتيحت للمكسيك بعض المحاولات عبر خافيير هرنانديز وكارلوس فيلا لكن دفاعها انهار لتتوالى أهداف السويد.

وتبدل الشعور بالتوتر بين مشجعي المكسيك إلى صيحات احتفال مع معرفة أن ألمانيا تأخرت في النتيجة أمام كوريا ليضمن المنتخب القادم من أمريكا الشمالية بلوغ دور 16 للمرة السابعة على التوالي.