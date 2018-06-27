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شاهد: البرازيل تتأهل بسهولة لدور 16 بعد الفوز على صربيا

27/6/2018

تأهلت البرازيل بسهولة إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم بعدما سجل باولينيو وتياغو سيلفا خلال الفوز 2-صفر على صربيا التي ودعت البطولة اليوم الأربعاء.

وأنهت البرازيل بطلة العالم خمس مرات المجموعة الخامسة في الصدارة برصيد سبع نقاط وستواجه المكسيك في الدور المقبل.

واحتلت صربيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

افتتح باولينيو التسجيل في الدقيقة 36 عندما استقبل تمريرة متقنة من فيليب كوتينيو ليسدد الكرة من فوق الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وأضاع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا فرصتين خطيرتين للتعادل من ضربتي رأس بالقرب من المرمى في الشوط الثاني قبل أن يحسم المدافع تياجو سيلفا الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 68.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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