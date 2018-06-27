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شاهد: ألمانيا حاملة اللقب تودع كأس العالم من الدور الأول

27/6/2018

ودعت ألمانيا حاملة اللقب كأس العالم لكرة القدم في روسيا من الدور الأول للمرة الأولى خلال 80 عاما بعد هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام كوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع يوم الأربعاء

ورغم احتياج ألمانيا للفوز بدا الفريق عاجزا عن التسجيل في استاد كازان ليفقد اللقب الذي حققه قبل أربع سنوات في البرازيل بل وأنهى المجموعة في المركز الأخير.

وسجل كيم يونج جون هدفا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وأضاف سون هيونج مين الهدف الثاني قبل صفارة النهاية.

وظهر بطل العالم أربع مرات، والذي خرج لآخر مرة من الدور الأول في كأس العالم 1938، ظلا باهتا للفريق الفائز بالبطولة قبل أربع سنوات وسجل هدفين فقط في ثلاث مباريات.

وستضاف هزيمة اليوم المدوية إلى خسارة فريق المدرب يواخيم لوف في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام المكسيك.

وفازت السويد 3-صفر على المكسيك في نفس التوقيت ليتأهل الفريقان سويا إلى دور 16.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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