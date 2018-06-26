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مونديال روسيا يحطم الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة

كرستيانو رونالدو يهدر ضربة الجزاء التاسعة عشر في مونديال روسيا
كرستيانو رونالدو يهدر ضربة الجزاء التاسعة عشر في مونديال روسيا
25/6/2018

حطم مونديال روسيا الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

  • وجاءت ضربة الجزاء التي سجل منها "كريم أنصاري فرد" هدف التعادل القاتل لإيران في شباك البرتغال يوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لتحطم الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العام لكرة القدم.
  • وحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة بعدما أهدر ضربة الجزاء التاسعة عشر في البطولة في الدقيقة 53، قبل أن يعزز كريم الأنصاري الرقم القياسي بتسجيل هدف التعادل القاتل لإيران في الدقيقة 93 من ضربة الجزاء العشرين في البطولة.
  • وارتفع عدد ضربات الجزاء المحتسبة في مونديال روسيا قبل ختام دور المجموعات إلى 20 ضربة جزاء ليتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 18 ضربة جزاء والذي تحقق في نسخ 1990 و1998 و2002 من المونديال.
  • وتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في احتساب عشرة من مجموع ضربات الجزاء في روسيا.
  • وشهد مونديال روسيا معادلة رقم قياسي آخر حيث تم تسجيل ستة أهداف عكسية حتى الآن في البطولة وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تحقق في نسخة 1998.
  • وجاء الهدف العكسي السادس بواسطة الروسي دينيس تشيريشيف بعدما سجل بطريق الخطأ في شباك فريقه أمام أوروغواي.
  • كما سجل مونديال روسيا رقما قياسيا آخر يتمثل في انتهاء 34 مباراة حتى الآن في البطولة بنتيجة إيجابيةمن  دون وجود تعادل سلبي.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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