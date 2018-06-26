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كرواتيا تهزم ايسلندا 2-1 وتحقق العلامة الكاملة في مونديال روسيا

26/6/2018

حققت كرواتيا العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزها على ايسلندا 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

وأنهى الهدف المتأخر لإيفان بريشيتش أول مشاركة لايسلندا في نهائيات كأس العالم. وأضاعت ايسلندا سلسلة من الفرص في بداية اللقاء لكنها تأخرت في الشوط الثاني بفضل هجمة خطيرة من لاعب وسط كرواتيا ميلان باديل قبل أن يتعادل جيلفي سيجوردسون لايسلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليفسح المجال لنهاية مثيرة للقاء.

وفازت الأرجنتين 2-1 على نيجيريا في اللقاء الاخر بالمجموعة ذاتها وهو ما كان يعني أن ايسلندا يمكنها التأهل بالفوز اليوم لكن الفريق تلقى الهزيمة عندما سدد بريشيتش في الزاوية البعيدة للمرمى في الدقيقة 90.

وستلتقي كرواتيا مع الدنمارك في دور 16 بينما ستلعب الأرجنتين أمام فرنسا.

واستهل منتخب كرواتيا مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا 2-صفر ثم هزم الأرجنتين 3-صفر. أما منتخب ايسلندا فبدأ مشواره بالتعادل مع الأرجنتين 1-1 ثم خسر أمام نيجيريا صفر-2.

المصدر : رويترز
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