تقنية حكم الفيديو تثير جدلا واسعا في مونديال روسيا

نال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد إشادة بسبب تقليل الضغط على الحكام وتقليص ارتكاب أخطاء جسيمة أفسدت بطولات كبرى في الماضي، لكن الواضح أنه يمكن أن يعكر الأجواء أيضا.

ورغم أن نظام حكم الفيديو المساعد قد تم تصميمه لإنهاء الجدل من كرة القدم، فإن تأثيره كان عكس ذلك تماما خلال تعادل البرتغال المثير 1-1 مع إيران في كأس العالم لكرة القدم أمس الاثنين.

وستكون ركلة جزاء إيران في الوقت المحتسب بدل الضائع، التي أجبرت البرتغال على اتخاذ الطريق الأصعب في القرعة، إضافة لقرار إعطاء كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء فقط بعد أن بدا أنه اعتدى على لاعب منافس، مثار جدل كبير لبعض الوقت.

وبدا أن الاستخدام المتكرر لهذه التكنولوجيا ساهم في الأجواء السيئة في الشوط الثاني الذي شهد ادعاء اللاعبين للإصابة ومحاولة خداع الحكم بصورة متكررة.

وكان أول قرار يستخدم فيه نظام حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 50 عندما تلقى رونالدو الكرة عند حافة منطقة جزاء إيران قبل أن يصطدم بمدافع ويسقط بطريقة درامية على الأرض، وطلب منه الحكم في البداية النهوض لكنه استشار حكام الفيديو لاحقا واحتسب ركلة جزاء نفذها رونالدو وأنقذها حارس إيران علي رضا بيرانوند.

وكان رونالدو طرفا مرة أخرى في واقعة في الدقيقة 81 لكن هذه المرة بدون كرة مع مرتضى بورعلي كنجي الذي سقط فجأة على الأرض ما أدى لاعتراضات من لاعبي إيران، وأوضحت الإعادة التلفزيونية أن رونالدو اعتدى على بورعلي كنجي بمرفقه، وهي مخالفة واضحة تستوجب بطاقة حمراء، وعندما قرر الحكم مراجعة الواقعة على شاشة خارج خطوط الملعب، بدا أن كل شيء انتهى بالنسبة لقائد البرتغال، وعاد الحكم إلى الملعب ووضع يده في جيبه وأخرج بطاقة صفراء بدلا من الحمراء.

وكان هناك المزيد من الجدل في قراره باحتساب ركلة جزاء لإيران في الوقت المحتسب بدل الضائع، ولمس سردار آزمون الكرة برأسه لترتطم بذراع سيدريك سواريس من مسافة قريبة وبدا من المستحيل على الظهير الأيمن للبرتغال أن يتفاداها.

ومرة أخرى بعد احتجاجات شديدة الانفعال، قرر الحكم مراجعة الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء أخرى وسط عدم تصديق من جانب لاعبي البرتغال، ومتأثرا بشكل واضح بالقرار، كاد المنتخب البرتغالي أن يستقبل هدفا آخر قرب النهاية كان سيطيح به من البطولة.

وقال كارلوس كيروش، مدرب إيران، الذي اشتكى من أن قرارات حكم الفيديو المساعد لا تتحلى بالشفافية: "ضربة بالمرفق تستحق بطاقة حمراء.. اللوائح لا تقول ماذا لو كان رونالدو أو ميسي. إنها بطاقة حمراء.. القرارات يجب أن تكون واضحة".

وأضاف: "نحتاج لمعرفة ماذا يجري ولا أحد يسمح لنا بذلك. هناك نظام تكلف ثروة.. ولا أحد يتحمل المسؤولية.. عندما يتم اتخاذ قرار بمساعدة الفيديو، نحتاج إلى معرفة من يحكم المباراة".

وتم تطبيق استخدام حكم مساعد الفيديو في مباريات كرة القدم في كأس العالم بروسيا، منتصف هذا العام، وذلك بعد موافقة المشرعين في الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتماد هذه التكنولوجيا.

وجاء هذا بعد تجربة هذه التقنية الجديدة بالفعل في بعض المباريات المحلية في إنجلترا هذا الموسم، كما تمت تجربتها أيضا في ألمانيا وإيطاليا.