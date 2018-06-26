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بيرو تهزم استراليا وتودعان نهائيات كأس العالم معا

26/6/2018

حققت بيرو أول انتصار لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدمة خلال 40 عاما وأحرزت أول هدف لها في البطولة خلال 36 عاما بالفوز 2-صفر على استراليا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.

وبالرغم من الفوز ودعت بيرو النهائيات بصحبة استراليا التي تذيلت المجموعة.

وكان المنتخب الاسترالي في حاجة إلى الفوز ليكون لديه أي أمل في عبور دور المجموعات لكنه أضاع كافة الفرص التي سنحت له.

وضع أندريه كاريو منتخب بيرو في المقدمة من تسديدة مباشرة في الدقيقة 18 قبل أن يضيف باولو جيريرو الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن أرسل الكرة من فوق الحارس نحو المرمى.

وتأهلت كل من فرنسا والدنمارك، اللذين تعادلتا سلبيا في المباراة الاخرى بالمجموعة، معا إلى دور 16.

وستلعب فرنسا متصدرة المجموعة مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وكرواتيا وايسلندا ونيجيريا بينما ستلعب الدنمرك مع الفريق الذي سيتصدر المجموعة ذاتها.

المصدر : رويترز
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