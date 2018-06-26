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رياضة|مصر

الإنبندنت: صلاح تعرض للتهديد بالتجنيد ومنع أسرته من السفر

26/6/2018

قالت صحيفة الإنبندنت البريطانية إن اللاعب المصري محمد صلاح تعرض للتهديد من السلطات المصرية قبل 4 سنوات بتجنيده إذا حاول الانسحاب من المنتخب المصري.

وقال بينيدكت سبينس، في تقرير للصحيفة (الإثنين)، إن هذا التهديد جاء في أعقاب انتقال صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2014، حيث تم تهديد صلاح بأنه سيجري سحب إعفائه من الخدمة العسكرية الإلزامية ومنع أسرته من مغادرة البلاد إذا رفض الانصياع.

وأضاف التقرير: "في النهاية حصل صلاح على تمديد الإعفاء، والتقطت له صور مع الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي وهو يشكره على التبرع السخي الذي قدمه لصندوق تحيا مصر الذي كان قد تأسس في نفس العام".

وحمل التقرير عنوان "إذا قرر محمد صلاح التقاعد فسيكون الأمر مؤلما له ولمشجعيه، لكنه سيكون الأمر الصائب".

وكانت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية قد نقلت هذا الأسبوع عن شخصين مقربين من النجم المصري أنه يفكر في اعتزال اللعب دوليا مع منتخب مصر عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم بروسيا، بسبب شعوره باستغلاله سياسيا من قبل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أثناء معسكر المنتخب القومي المصري في العاصمة الشيشانية غروزني.

وأوضح التقرير أن صلاح ليس لاعب كرة القدم الوحيد الذي عانى بسبب خلافه مع النظام المصري، مشيرا إلى حالة اللاعب محمد أبو تريكة، الذي اتهمته السلطات في مصر بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين ووضعته على قوائم الإرهاب.

كما أشار التقرير إلى اللاعب أحمد الميرغني الذي تم إنهاء تعاقده مع نادي دجلة بسبب انتقاده لأداء السيسي في منشور على صفحته على موقع فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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