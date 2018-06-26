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الأرجنتين تصعد لدور 16 في كأس العالم بهدف متأخر

ميسي وروخو يحتفلان بهدف الصعود لثمن نهائي المونديال
ميسي وروخو يحتفلان بهدف الصعود لثمن نهائي المونديال
26/6/2018

صعدت الأرجنتين إلى دور 16 لكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على نيجيريا 2-1 بهدف قاتل لماركوس روخو قبل 4 دقائق من نهاية مباراة مثيرة في ختام منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

وسجل ليونيل ميسي أول أهدافه في نسخة روسيا في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة. لكن نيجيريا أدركت التعادل بعد ست دقائق من الشوط الثاني عندما ارتكب خافيير ماسكيرانو مخالفة ضد ليون بالوجن في المنطقة لتحتسب ركلة جزاء سددها فيكتور موزيس بنجاح.

وبعدما كادت المباراة تفلت من الأرجنتين لعب غابرييل ميركادو تمريرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 86 ليهز منها روخو الشباك بتسديدة مباشرة لتنطلق احتفالات الجماهير الأرجنتينية في المدرجات.

وتواجه الأرجنتين منتخب فرنسا في دور الستة عشر بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعتها بينما تلعب كرواتيا مع الدنمارك صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة. وخرجت نيجيريا وأيسلندا بعدما احتلتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

المصدر : رويترز
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