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رياضة

إسبانيا تنتزع تعادلا صعبا أمام المغرب

25/6/2018

انتزعت إسبانيا تعادلا صعبا أمام المغرب بهدفين في ختام منافسات الدول الأول للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وكان منتخب المغرب في طريقه لتحقيق انتصار معنوي بهدفين لهدف لكن نظيره الإسباني تمكن من إحراز هدف ليتعادل 2-2 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد اليوم الاثنين.

منح خالد بوطيب مهاجم المغرب الفريق القادم من شمال أفريقيا تقدما مبكرا لكن إيسكو تعادل بعد أن سدد في سقف الشباك المغربية عقب تهيئة من أندريس إنيستا.

وسجل المغرب، الذي ودع البطولة بالفعل، ثانية في الدقيقة 81 بضربة رأس من البديل يوسف النصيري بدت أنها ستدفع إسبانيا نحو أول هزيمة لها منذ بطولة أوربا 2016.

لكن البديل إياغو أسباس تعادل في الوقت بدل الضائع عقب مشاورات الحكم مع حكم الفيديو المساعد وهو ما وضع إسبانيا في صدارة المجموعة على حساب البرتغال التي تعادلت 1-1 مع ايران.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط متقدما بفارق الأهداف المسجلة عن البرتغال بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد أربع نقاط فيما تذيل المغرب الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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