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شاهد: البرتغال تتأهل لثمن نهائي المونديال بالتعادل مع إيران

البرتغال تأهلت إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم رغم تعادلها 1-1 مع إيران
البرتغال تأهلت إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم رغم تعادلها 1-1 مع إيران
25/6/2018

تأهلت البرتغال إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم رغم تعادلها (الاثنين) 1-1 مع إيران في المجموعة الثانية بعدما أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء.

وتقدمت بطلة أوربا التي كان يكفيها التعادل بهدف مذهل لريكاردو كواريسما في الدقيقة 45.

وأهدر رونالدو فرصة مضاعفة الفارق عبر ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 51 لكن علي رضا برانوند حارس إيران تصدى للكرة.

وأدرك كريم أنصاري التعادل للمنتخب الإيراني في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

لتنهي البرتغال المجموعة في المركز الثاني بخمس نقاط متأخرة بفارق الأهداف المسجلة عن إسبانيا التي تعادلت 2-2 مع المغرب وستلعب ضد أورغواي في دور الستة عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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