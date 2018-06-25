ثنائي منتخب سويسرا يفلت من عقاب الاتحاد الدولي "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ثنائي منتخب سويسرا غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أفلتا من العقاب عقب احتفالهما بإيماءة سياسية خلال الفوز على صربيا 2-1 بمونديال روسيا.

واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين ينحدران من أصول من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008.

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

ووفقا للوائح "فيفا" كان من الممكن أن يتعرض تشاكا وشاكيري للإيقاف مباراتين ولكن عوضا عن ذلك قرر الاتحاد الدولي (الاثنين) تغريم الثنائي وتحذيرهما.

وتعرض تشاكا وشاكيري لغرامة 10 الاف فرنك سويسري كما تم تغريم ستيفان ليشتستاينر خمسة آلاف فرنك سويسري للسلوك غير الرياضي.

وتعرض مدرب منتخب صربيا ملادن كرستايتش ورئيس اتحاد الكرة الصربي سلافيسا كوكيزا لغرامة خمسة آلاف فرنك لكل منهما بسبب تصريحاتهما ضد حكم مباراة سويسرا، فيليز بريتش.

كما تم تغريم اتحاد الكرة الصربي 54 ألف فرنك سويسري بسبب "لافتات تمييزية" وهتافات الجماهير.