البث الحي
رياضة

ثنائي منتخب سويسرا يفلت من عقاب الاتحاد الدولي "فيفا"

شيردان شاكيري يحتفل بهدف الفوز على الفريق الصربي
شيردان شاكيري يحتفل بهدف الفوز على الفريق الصربي
25/6/2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ثنائي منتخب سويسرا غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أفلتا من العقاب عقب احتفالهما بإيماءة سياسية خلال الفوز على صربيا 2-1 بمونديال روسيا.

واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين ينحدران من أصول من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008.

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

ووفقا للوائح "فيفا" كان من الممكن أن يتعرض تشاكا وشاكيري للإيقاف مباراتين ولكن عوضا عن ذلك قرر الاتحاد الدولي (الاثنين) تغريم الثنائي وتحذيرهما.

وتعرض تشاكا وشاكيري لغرامة 10 الاف فرنك سويسري كما تم تغريم ستيفان ليشتستاينر خمسة آلاف فرنك سويسري للسلوك غير الرياضي.

وتعرض مدرب منتخب صربيا ملادن كرستايتش ورئيس اتحاد الكرة الصربي سلافيسا كوكيزا لغرامة خمسة آلاف فرنك لكل منهما بسبب تصريحاتهما ضد حكم مباراة سويسرا، فيليز بريتش.

كما تم تغريم اتحاد الكرة الصربي 54 ألف فرنك سويسري بسبب "لافتات تمييزية" وهتافات الجماهير.

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)