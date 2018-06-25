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ثلاثية كولومبيا تطيح ببولندا من كأس العالم

راداميل فالكاو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في الشباك البولندية
راداميل فالكاو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في الشباك البولندية
24/6/2018

منحت أهداف ييري مينا ورادامل فالكاو وخوان كوادرادو كولومبيا انتصارا مقنعا بثلاثية على نظيره البولندي الذي ودع البطولة قبل خوضه للمباراة الأخيرة في المجموعة الثامنة بكأس العالم.

ووضع مينا الكرة برأسه في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 40 بعد أن شاهد لاعب الوسط خوان فرناندو كينتيرو دفاع بولندا في حالة من التراخي لينفذ ركلة ركنية قصيرة وصلت لجيمس رودريغيز الذي أرسلها عرضية بقدمه اليسرى نحو رأس مينا.

ومنحت تمريرة من كينتيرو اخترقت دفاع بولندا الفرصة للقائد فالكاو، الذي غاب عن بطولة 2014 بسبب الإصابة، لإحراز أول أهدافه في كأس العالم وذلك في الدقيقة 70 قبل أن يرسل رودريغيز التمريرة الحاسمة الثانية له في المباراة بعدها بخمس دقائق ليمنح كوادرادو فرصة تسجيل الهدف الثالث.

المصدر : رويترز
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