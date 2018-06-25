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المصري عصام الحضري يستعد ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم

الحارس عصام الحضري
الحارس عصام الحضري
25/6/2018

سيصبح المخضرم عصام الحضري، قائد منتخب مصر، أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما انضم للتشكيلة الأساسية لبلاده أمام السعودية اليوم الاثنين.

ولم يشارك الحضري (45 عاما) في أول مباراتين لمصر أمام أوروغواي وروسيا، لكن المدرب هيكتور كوبر اختاره لبدء اللقاء على حساب زميله محمد الشناوي.

وسيحطم الحضري بذلك الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون، حارس كولومبيا، الذي حل بديلا في آخر خمس دقائق من مباراة بكأس العالم 2014، ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وسيعتمد كوبر على نفس العناصر الأساسية بقيادة محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي.

وستستعين السعودية بحارس جديد هو ياسر المسيليم بعدما شارك الحارسان عبد الله المعيوف ومحمد العويس في أول مباراتين.

وسيقود هتان باهبري وفهد المولد خط هجوم منتخب السعودية الذي ودع المسابقة مبكرا كما هو حال نظيره المصري.

المصدر : رويترز
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