السعودية تفوز على مصر في وداع كأس العالم

هزت السعودية شباك مصر بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطين لتقلب تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 في ختام مشاركتهما في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين.

وتأكد خروج الفريقين قبل مواجهتهما في المجموعة الأولى.

وسدد سالم الدوسري كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس عصام الحضري في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح السعودية فوزها الأول في كأس العالم منذ تسجيل سعيد العويران هدف الانتصار 1-صفر على بلجيكا في نسخة 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة.

واحتسب الحكم الكولومبي ويلمار رولدان ركلتي جزاء للسعودية في نهاية الشوط الأول.

وتصدى عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات البطولة بعمر 45 عاما و161 يوما، للركلة الأولى التي سددها فهد المولد في الدقيقة 41 بعد لمسة يد ضد أحمد فتحي.

وعاد رولدان واحتسب ركلة أخرى في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، ضد علي جبر واعترض لاعبو مصر على قرار الحكم الذي قرر الرجوع لحكم الفيديو المساعد قبل أن يعتمد قراره.

وأدرك سلمان الفرج التعادل عندما سدد الكرة على يمين الحضري.

وحطم الحضري الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون حارس كولومبيا الذي حل بديلا في آخر خمس دقائق من مباراة بكأس العالم 2014 ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وتقدم محمد صلاح لمصر في الدقيقة 22 عندما انطلق من بين دفاع السعودية وسيطر على تمريرة عبد الله السعيد قبل أن يضعها من فوق ياسر المسيليم وهو الحارس الثالث الذي يشركه المدرب خوان أنطونيو بيتزي في ثلاث مباريات.

وهذا هو الهدف الثاني لصلاح في مباراتين في كأس العالم ليتساوى مع عبد الرحمن فوزي صاحب هدفين في الهزيمة 4-2 أمام المجر في 1934.

وقال محمد صلاح بعد المباراة "أود توجيه الشكر لكل من ساعدنا في المباريات الثلاث. أعلم أن الخروج بهذا الشكل صعب عليهم كما أنه صعب علينا وأود شكرهم."

وأضاف "لم نصعد لكأس العالم منذ 28 عاما ونملك العديد من اللاعبين الشبان لكننا متحمسون لكأس العالم المقبلة وشكرا على الدعم".

ومنذ 29 من يونيو/حزيران 1994 خسرت السعودية عشر مباريات وتعادلت في مناسبتين الأولى 2-2 ضد جنوب أفريقيا في 1998 والأخرى بالنتيجة ذاتها ضد تونس في 2006 بألمانيا.

وأنهت السعودية مشوارها في روسيا بشكل جيد بعد هزيمة ثقيلة 5-صفر في الافتتاح ضد البلد المضيف والخسارة بصعوبة 1-صفر أمام أورغواي.

فيما تلقت مصر الهزيمة الثالثة على التوالي في روسيا لتتذيل المجموعة من دون رصيد بعد الخسارة 1-صفر أمام أورغواي و3-1 أمام روسيا صاحبة الأرض.