أورغواي تهزم روسيا بثلاثية نظيفة وتتصدر المجموعة الأولى

تغلبت أورغواي بسهولة على روسيا المستضيفة بثلاثية نظيفة (الاثنين) لتضمن صدارة المجموعة الاولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذلك بفضل ركلة حرة من لويس سواريز وهدف دينيس تشيرشيف في مرماه، إضافة لهدف قبل النهائي من إدينسون كافاني.

وخاضت روسيا، التي تأهلت بالفعل مع أورغواي لدور 16 عقب الفوز بأول مباراتين، أغلب فترات اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد إيغور سمولنيكوف بعد حصوله على انذارين عقب 36 دقيقة.

وافتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 10 بالهدف السابع له في كأس العالم وتضاعف تقدم أورغواي في الدقيقة 23 بعد أن سدد دييغو لاكسال لتغير تسديدته مسارها عقب اصطدامها بقدم تشيرشيف.

وضمن كافاني، زميل سواريز في الهجوم، الفوز لفريقه بتسجيله أول أهدافه في كأس العالم بتسديدة من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية في الدقيقة 90.