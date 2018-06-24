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شاهد: تمثال شكولاتة بحجم ميسي في عيد ميلاده بروسيا

24/6/2018

عندما أدرك مجموعة من صانعي الحلوى في موسكو أن ليونيل ميسي سيحتفل بعيد ميلاده خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم قرروا تقديم هدية.

الهدية كانت عبارة عن صناعة تمثال ضخم من الشكولاتة بالحجم الحقيقي لقائد منتخب الأرجنتين.

وعمل فريق مكون من خمسة أشخاص في أحد متاجر الحلوى في موسكو لحوالي أسبوع كامل لنحت تمثال من الشكولاتة يزن 60 كيلوغرامًا للاحتفال بعيد ميلاد ميسي الـ31، الأحد.

وقالت داريا مالكينا رئيسة مجموعة صانعي الحلوى "لقد أدركنا عن طريق المصادفة أن عيد ميلاد ميسي 24 يونيو. وفكرنا في أنه لم لا نقوم بصناعة هدية إلى ليو عن طريق تمثال من الشكولاتة يجسده".

وأضافت أنها تواصلت مع ممثلي ميسي لإهدائه التمثال في عيد ميلاده وقالت ضاحكة "سنقدم ليونيل ميسي إلى ليونيل ميسي".

وسيتم عرض التمثال في مدينة برونيتسي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا عن موسكو، والتي تعد مقرًا لمنتخب الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم.

وتعرض ميسي لانتقادات بسبب مستواه المتواضع في مشاركته الرابعة في كأس العالم؛ لكنه سيحاول تعويض ذلك عندما يقود الأرجنتين في مباراة لا بديل فيها عن الفوز على نيجيريا في المجموعة الرابعة للتمسك بآمال الوصول إلى دور الستة عشر.

المصدر : رويترز
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