اليابان تتعادل 2-2 مع السنغال في مباراة مثيرة

حولت اليابان تأخرها مرتين لتتعادل 2-2 مع السنغال (الأحد) في مباراة مثيرة في المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم.

وأحرز القائد ساديو ماني وموسى وأغوي هدفي السنغال وأدركت اليابان التعادل مرتين عبر تاكاشي إينوي وكيسوكي هوندا.

وتقدمت السنغال في الدقيقة 11 عندما حاول الحارس إيجي كاواشيما إبعاد كرة بقبضته لتصطدم بساق ماني إلى داخل المرمى لكن هدف إينوي لليابان في الدقيقة 34 تسبب في خروج الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبدت السنغال في طريقها للفوز عندما سدد موسى واغوي بقوة في سقف المرمى في الدقيقة 64.

لكن البديل هوندا حول تمريرة إينوي في الشباك السنغالية قبل 12 دقيقة على النهاية ليتقاسم الفريقان التعادل.

ويدخل المنتخبان المباراة الأخيرة ورصيد كل منهما أربع نقاط في صدارة المجموعة ويتساويان في فارق الأهداف ورصيد الأهداف المسجلة.