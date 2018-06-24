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إنجلترا تسحق بنما 6-1 بفضل ثلاثية هاري كين

ثلاثية هاري كين قادت إنجلترا للفوز على بنما بسداسية
ثلاثية هاري كين قادت إنجلترا للفوز على بنما بسداسية
24/6/2018

أحرز هاري كين ثلاثة أهداف (الأحد) ليقود إنجلترا لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بفوز ساحق 6-1 على بنما المتواضعة في المجموعة السابعة.

وضمن الفوز القياسي لإنجلترا تأهلها مع بلجيكا، التي تملك ست نقاط أيضا، إلى أدوار خروج المغلوب قبل مباريات الجولة الأخيرة.

وودعت تونس وبنما، في ظهورها الأول على الإطلاق في كأس العالم، البطولة.

وتقدمت إنجلترا 5-صفر في الشوط الأول بعدما استفادت من الأداء السيء لدفاع بنما.

ومهدت ضربة رأس من غون ستونز وركلة جزاء من كين وتسديدة رائعة من غيسي لينغارد من على حدود منطقة الجزاء الطريق نحو الانتصار.

وأضاف ستونز هدفا أخر بضربة رأس بعد ركلة حرة كما نفذ كين ركلة جزاء أخرى بنجاح لتتقدم إنجلترا 5-صفر في الشوط الأول.

وأكمل قائد إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف الثلاثية عندما اصطدمت به تسديدة روبن لوفتوس-تشيك إلى داخل المرمى في الدقيقة 62.

وأصبح مهاجم توتنهام هوتسبير ثالث لاعب إنجليزي يحرز ثلاثية في مباراة بكأس العالم بعد جيف هيرست في 1966 وجاري لينيكر في 1986.

وقلصت بنما الفارق في الدقيقة 78 عبر فيليبي بالوي وهو الهدف الأول لها على الإطلاق في كأس العالم.       

المصدر : رويترز
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