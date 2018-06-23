البث الحي
رياضة|مصر

مصر: أجهزة رقابية تجري تحقيقات عقب هزائم المونديال

مباراة مصر وأورغواي في كأس العالم
مباراة مصر وأورغواي في كأس العالم
23/6/2018

تفتح عدة أجهزة رقابية مصرية، تحقيقا موسعا خلال أيام، عن اتحاد كرة القدم الذي واجه الأيام الماضية انتقادات حادة عقب هزيمة منتخب مصر في مباراتين بمونديال روسيا.

وأفادت صحيفة (أخبار اليوم) المملوكة للدولة، في صدر عددها الصادر اليوم السبت، أنها، علمت أن عدة أجهزة رقابية ستفتح تحقيقا موسعا خلال أيام عن اتحاد الكرة لفحص كل ما أثير خلال الفترة الماضية عن وجود مخالفات مالية.

وأوضحت الصحيفة، أن التحقيق سيشمل أيضا ما تردد حول سوء إدارة الاتحاد ما أدى إلى ضعف المستوى الذي ظهر به المنتخب القومي في مباريات كأس العالم.

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر عن الوقائع المثارة، غير أن انتقادات كثيرة واجهت اتحاد كرة القدم بمصر، عقب هزيمة المنتخب المصري في مباراتيه، من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن أورغواي بهدف نظيف، وتتعلق تلك الانتقادات بالتنظيم والإدارة، ما عجل بخروج مبكر من الدور الأول للمونديال وسط غضب شعبي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من اتحاد كرة القدم بشأن تلك المعلومات، غير أن الاتحاد أكد التزام معسكر المنتخب وأنه بذل مجهودا كبيرا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السعودي، بعد غد الاثنين، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم. 

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)