مصر: أجهزة رقابية تجري تحقيقات عقب هزائم المونديال

تفتح عدة أجهزة رقابية مصرية، تحقيقا موسعا خلال أيام، عن اتحاد كرة القدم الذي واجه الأيام الماضية انتقادات حادة عقب هزيمة منتخب مصر في مباراتين بمونديال روسيا.

وأفادت صحيفة (أخبار اليوم) المملوكة للدولة، في صدر عددها الصادر اليوم السبت، أنها، علمت أن عدة أجهزة رقابية ستفتح تحقيقا موسعا خلال أيام عن اتحاد الكرة لفحص كل ما أثير خلال الفترة الماضية عن وجود مخالفات مالية.

وأوضحت الصحيفة، أن التحقيق سيشمل أيضا ما تردد حول سوء إدارة الاتحاد ما أدى إلى ضعف المستوى الذي ظهر به المنتخب القومي في مباريات كأس العالم.

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر عن الوقائع المثارة، غير أن انتقادات كثيرة واجهت اتحاد كرة القدم بمصر، عقب هزيمة المنتخب المصري في مباراتيه، من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن أورغواي بهدف نظيف، وتتعلق تلك الانتقادات بالتنظيم والإدارة، ما عجل بخروج مبكر من الدور الأول للمونديال وسط غضب شعبي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من اتحاد كرة القدم بشأن تلك المعلومات، غير أن الاتحاد أكد التزام معسكر المنتخب وأنه بذل مجهودا كبيرا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السعودي، بعد غد الاثنين، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.